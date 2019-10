Oeps! Schildersploeg maakt pijnlijke spelfout op busstrook Bart Kerckhoven

04 oktober 2019

De schildersploeg die aan de slag was op de Bergensesteenweg op de grens van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw heeft een pijnlijk foutje gemaakt. Op de strook die voorbehouden is voor de bussen en taxi’s werd het woord ‘taxi’ fout gespeld en op het wegdek gespoten. Wellicht is het een onoplettendheid maar chauffeurs die voorbij rijden valt het wel al op dat een ‘taix’ geen bestaand transportmiddel is. Vreemd genoeg werden de woorden vooraf in het klein en juist gespeld op het asfalt gespoten. Wanneer de fout zal recht gezet worden is nog onduidelijk. De ploeg zou door de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter plaatse gestuurd zijn.