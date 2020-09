NIEUWSFLITS. Luc Deconinck (N-VA) stopt als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, Jan Desmeth neemt sjerp over Tom Vierendeels

02 september 2020

11u30 0 Sint-Pieters-Leeuw N-VA-burgemeester Luc Deconinck (66) stopt met de jaarwisseling als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. Hij wordt vanaf 1 januari opgevolgd door partijgenoot en huidig schepen Jan Desmeth. Een echte reden voor zijn vertrek als burgemeester geeft Deconinck niet. “Ik heb voor mezelf de knoop doorgehakt om een stap opzij te zetten”, zegt hij.

“Als grote voorstander van de kracht van verandering moet je ook zelf op tijd durven veranderen en niet aan je stoel blijven vasthouden”, zegt Deconinck in een persbericht. “De voorbije vakantie heb ik de balans gemaakt en voor mezelf de knoop doorgehakt. Ik heb op die acht jaar het beste van mezelf gegeven en de beloofde verandering kunnen teweeg brengen. Ik kan terugblikken op goedgevulde jaren als burgemeester, waarin ik er samen met mijn bestuursploeg in geslaagd ben om heel wat in beweging te zetten. Ik wil de Leeuwenaar bedanken voor het vertrouwen dat hij mij heeft geschonken. Ook alle medewerkers van het lokaal bestuur, mijn N-VA collega’s, de coalitiepartner CD&V en alle mandatarissen dank ik voor de goede samenwerking en hun vertrouwen tijdens de voorbije acht jaar. Samen hebben we veel kunnen verwezenlijken voor Sint-Pieters-Leeuw en daar komt het tenslotte op aan.”

Gerust gemoed

“Er staan ook nog tal van projecten in de steigers”, vervolgt Deconinck. “En ik kan dit met een gerust gemoed beslissen omdat ik weet dat Leeuw in uitstekende handen zal zijn bij mijn opvolger Jan Desmeth. De continuïteit van het beleid is gewaarborgd.”

Deconinck werd in 2011 voorzitter van N-VA Sint-Pieters-Leeuw en kwam voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en werd hij onmiddellijk burgemeester op 1 januari 2013 in een coalitie met CD&V. In 2018 bevestigde hij en bleef de coalitie overeind. Hij was ook tweemaal lijstduwer voor de Kamer in 2014 en 2018.