Nieuwe website Leeuw Koopt Lokaal biedt overzicht van handelaars in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

01 april 2020

09u00 4 Sint-Pieters-Leeuw De handelaars van Sint-Pieters-Leeuw zijn voortaan terug te vinden op één website. Op De handelaars van Sint-Pieters-Leeuw zijn voortaan terug te vinden op één website. Op www.leeuwkooptlokaal.be kan iedereen alle info vinden over de handelaars.

“Hoewel deze site in volle coronatijd is opgericht kunnen handelaars specifieke informatie kwijt in verband met een eventueel aangepast aanbod, of aangepaste openingsuren en leveringen”, zegt initiatiefnemer Patrick Deconcker. Hij werkte de site uit met handelaarsverenigingen Rink Rond Leeuw, de Verenigde Handelaars van Vlezenbeek en het marketingbureau CONTENTeR. “Het hoofddoel van de website is de lokale handel te promoten en onder de aandacht te brengen en de mensen van Sint Pieters Leeuw kennis te laten maken met de lokale middenstand en de vele winkels en bedrijven, die ze nu vaak niet kennen. Alle info kan netjes bij elkaar terug gevonden worden. Naast de website is er ook een facebookgroep. Door middel van een gekoppeld Instagram account kunnen klanten ook foto’s delen in een rubriek klantenverhalen. Handelaars kunnen een mailtje sturen naar patrick.dedoncker1@telenet.be als ze zich willen inschrijven.