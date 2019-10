Nieuwe uitbater gezocht voor cultuurcafé de Merselborre Bart Kerckhoven

22 oktober 2019

15u07 0

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé aan de Merselborre. Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 13 december 10 uur melden. Wie de cafetaria wil openhouden kan dat vanaf 1 februari want dan gaat de nieuwe concessie in. Wie interesse heeft kan het bestek opvragen bij het afdelingshoofd van de dienst Burgergerichte Zaken. Kandidaten moeten een visietekst over de uitbating en een financieel plan voorleggen dat samen met een inschrijvingsformulier wordt ingediend. Meer info op de site van het gemeentebestuur.