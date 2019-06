Nieuwe fotoclub PixLeeuw nodigt landschapsfotograaf uit die blik achter de schermen van zijn werk biedt Bart Kerckhoven

03 juni 2019

07u06 0

Een nieuwe fotoclub in Sint-Pieters-Leeuw organiseert binnenkort een eerste activiteit. PixLeeuw Fotoclub werd in december vorig jaar opgericht. De vereniging bestaat uit een tiental amateurfotografen die maandelijks samenkomen om tentoonstellingen te bezoeken, deel te nemen aan workshops, lezingen te volgen en uitstappen te doen om zich te verbeteren. De eerste openbare activiteit van Pixleeuw vindt plaats op 14 juni. De fotoclub organiseert op dan een lezing van de bekende Belgische Landschapsfotograaf Bart Heirweg. De lezing zal plaats vinden in Zaal Anna op de Bergensesteenweg 700 B boven de winkel Selexion-Fabelec en start om 19.30 uur.

Bart Heirweg is een professioneel, gepassioneerd natuur- en landschapsfotograaf. Hij levert beeldmateriaal aan en schrijft op regelmatige basis voor verschillende nationale en internationale magazines. Hij won met zijn werk al verschillende prijzen in binnen- en buitenland. Tijdens de presentatie gunt hij iedereen een blik achter de schermen van zijn werk. Deelnemen kost 12 euro per persoon. Om te reserveren moet dat bedrag overgeschreven worden op het rekeningnummer BE18 3771 0736 2465 met als mededeling het aantal tickets en de naam. Meer informatie over het evenement is te vinden hier en over de PixLeeuw fotoclub kan hier alle informatie gevonden worden.