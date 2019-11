Net geen kwart van Leeuwenaren is van niet-Europese origine: “Nabijheid van Brussel en betaalbare woningen spelen mee in forse stijging”

Bijna een kwart van de Leeuwenaren is van niet-Europese origine en dat cijfers is één van de hoogste percentages in de buurt. “De stijging van het aantal inwoners van niet-Europese origine heeft te maken met verschillende factoren”, reageert schepen van Integratie Paul Defranc (CD&V). “De grens met het Brusselse gewest en de bereikbaarheid zijn zonder twijfel de hoofdredenen waarom het percentage gevoelig is gestegen. Anderzijds zijn ook de betaalbare woningen een reden waarom vele niet-Europese burgers zich komen vestigen in onze gemeente.”

Verrast zijn ze op het gemeentehuis wel niet. “Sint-Pieters-Leeuw is onderhevig aan de algemene trend”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “In de meeste steden en in de gemeenten rond Brussel is die uitgesprokener dan elders. Voor ons is dat geen nieuw gegeven. Wij zetten al jaren in op een sterk integratiebeleid en een sterk Vlaams beleid om de eigenheid van onze gemeente te behouden.”