Negen verdachten die betrokken waren bij professionele plantage blijven in cel Wouter Hertogs

22 september 2020

17u21 0 Sint-Pieters-Leeuw De negen personen die eind vorige week werden opgepakt bij de ontmanteling van een professionele cannabisplantage in een loods in Ruisbroek blijven in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde vandaag hun aanhouding.

Vorige week viel de politie van de zone Zennevallei binnen in een industrieel gebouw in de Villalaan in Ruisbroek. De huiszoeking kwam er na een maandenlang onderzoek van de lokale politie. Bij de actie werden een Belg, twee Nederlanders en zes Bulgaarse vrouwen opgepakt. In de loods trof de politie een professioneel uitgebouwde cannabisplantage aan waar bijna 2.000 planten konden worden geteeld.

De negen verdachten werden na hun arrestatie door de Brusselse onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor hun betrokkenheid bij de kweek van cannabis. De raadkamer bevestigde vandaag hun aanhouding, waardoor ze nog langer in de cel blijven. Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek verder. Ze kunnen wel nog beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.