Na annulering van Beerselse jaarmarkten: “Leeuwse voorbereidingen gaan gewoon door” Bart Kerckhoven

02 juli 2020

14u20 0 Sint-Pieters-Leeuw In Beersel besliste het schepencollege om alle jaarmarkten dit najaar te schrappen maar in Sint-Pieters-Leeuw is er van een annulering voorlopig geen sprake. “De voorbereidingen gaan door”, zegt schepen van Markten Marleen De Kegel (N-VA).

Ook in Sint-Pieters-Leeuw worden nog elk jaar in Ruisbroek, Vlezenbeek en Sint-Pieters-Leeuw zelf jaarmarkten georganiseerd. “We volgen de situatie natuurlijk op de voet op”, zegt schepen De Kegel. “Zo weten we nu dat de kermissen opnieuw kunnen plaatsvinden. De eerstvolgende kermis wordt half augustus in Vlezenbeek georganiseerd. Dat is meteen een test voor ons. We zullen net zoals op onze wekelijkse markt met een afgebakend parcours werken. Intussen bereiden de diensten ook de andere evenementen verder voor. Alles hangt natuurlijk af van de verspreiding van het virus en de opgelegde maatregelen, maar het is voor ons voorlopig veel te vroeg om nu al de jaarmarkten te schrappen. We beseffen natuurlijk wel dat er nog veel kan veranderen. De jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw vindt pas plaats op 11 november en dan is het alweer winter. We blijven alert en zullen geen risico’s nemen. Als de organisatie haalbaar is, zal die er zeker komen.”