Motorrijder kritiek na ongeval aan Shopping Pajot Tom Vierendeels

23 mei 2019

17u30 0 Sint-Pieters-Leeuw Een motorrijder verkeert in kritieke toestand na een ongeval op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur op de Bergensesteenweg ter hoogte van Shopping Pajot. Een motor en personenwagen botsten er om een nog onbekende reden tegen elkaar. Ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse. Na het toedienen van de eerste zorgen werd de motorrijder in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Het parket zelf was donderdag niet bereikbaar voor commentaar waardoor de omstandigheden onduidelijk zijn. Het is evenmin duidelijk hoe de toestand van het slachtoffer verder evolueerde in het ziekenhuis.