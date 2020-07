Mondmasker in Sint-Pieters-Leeuw ook verplicht op parking supermarkt Wim De Smet

28 juli 2020

16u50 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw neemt extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Vanaf donderdag is het verplicht om ook een mondmasker te dragen op de parkings van grootwarenhuizen en winkels, in het Colomapark en het domein Groenenberg.

Sint-Pieters-Leeuw telt momenteel 15 besmettingen per 100.000 inwoners. Vanaf 20 gevallen wordt de alarmdrempel overschreden en zo ver wil de gemeente het niet laten komen. Daarom worden mondmaskers verplicht om de voormelde plaatsen, maar ook in hondenloopzones, speeltuinen en -pleinen en op het recyclagepark.

Wie een evenement wil organiseren moet dit voortaan ook melden via het evenementenloket. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk onderzocht.

Ook de activiteiten in de verschillende dienstencentra worden vanaf donderdag opnieuw geannuleerd. De senioren kunnen wel nog terecht in het restaurant van hun favoriete dienstencentrum. Een mondmasker is verplicht wanneer men zich in de dienstencentra verplaatst.

Wie naar het gemeentehuis wil komen, zal eerst een afspraak moeten maken.