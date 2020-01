Mollen ploegen voetbalveld om, streekderby afgelast: “Na honderd hopen zijn ze gestopt met tellen” Bart Kerckhoven

06 januari 2020

13u29 3 Sint-Pieters-Leeuw Het veld van vierdeprovincialer KV Brucom Sport is omgeploegd door... mollen. Er werden meer dan honderd hopen geteld. De streekderby tegen SK Vlezenbeek moest zondag in allerijl afgelast worden. “Een mol kan hier al eens opduiken, maar zoveel molshopen op het veld hebben we nog nooit gezien”, zegt voorzitter Marc De Bosscher. De club hoopt dat het terrein opnieuw speelklaar is voor de volgende thuiswedstrijd .

Er wachtte trainer en spelers KV Brucom Sport vrijdagavond een onaangename verrassing toen ze na de winterstop de training wilden hervatten. “De voorbije weken was er hier niet gespeeld”, legt De Bosscher uit. “De trainer had de spelers wat vrijaf gegeven tijdens de feestdagen. Maar vrijdagavond wilden ze trainen op het veld en zagen ze plots dat er overal molshopen lagen.”

De mensen van de club konden hun ogen niet geloven. Al snel werden er meer dan zeventig hopen geteld. “Zondagochtend werd er overlegd met de leden van het Provinciaal Comité en die beslisten dat de wedstrijd tegen SK Vlezenbeek niet kon doorgaan. Hun afgevaardigde stopte met tellen toen die aan honderd hopen zat.”

Streekderby

Bij KV Brucom Sport keken ze uit naar de streekderby tegen de Vlezenbeekse buren. “Ze staan momenteel eerste en tijdens zo’n derby is er altijd wel sfeer. Maar ik begrijp wel dat de wedstrijd niet kon plaatsvinden. Het was te gevaarlijk. Niet enkel die hopen op het veld kunnen verraderlijk zijn. Mollen graven ook tunnels en als er op het veld gespeeld wordt kunnen de spelers hun voet verstuiken. Dat risico lopen we liever niet.”

Het gemeentebestuur is eigenaar van het terrein. “We hebben de sportdienst verwittigd en de gemeente zal een oplossing moeten vinden”, zegt De Bosscher. “Ik zou zelf niet weten hoe we van die mollen kunnen verlost worden. Dit kan onmogelijk het werk van één mol geweest zijn. We krijgen er soms al eens mee af te rekenen maar zo erg is het nog nooit geweest. Over twee weken spelen we opnieuw thuis en hoop ik wel dat het terrein opnieuw speelklaar is.”

Konijnenplaag

Bovendien zijn het niet enkel de mollen die voor problemen zorgen op KV Brucom Sport. “We hebben ook last van konijnen”, zegt De Bosscher. “Die graven dan weer tunnels naast het veld en onder de tribune. Het is inderdaad een echte beestenboel geworden. Zolang die dieren geen schade veroorzaken klagen we niet. Maar ik hoop dus dat in de eerste plaats die mollen al kunnen vertrekken. Voor de konijnen kan dan later nog naar een oplossing worden gezocht.”

De gevolgen voor de club blijven verder wel beperkt omdat de trainingen van de spelers op andere velden kunnen doorgaan.