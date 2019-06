Mega Mindy-acteur Anton Cogen acteert opnieuw na beroerte: “Je kan toch niet bij de pakken blijven zitten?” Bart Kerckhoven

06 juni 2019

19u46 10 Sint-Pieters-Leeuw Mega Mindy-acteur Anton Cogen (73) acteert opnieuw nadat hij in november vorig jaar getroffen werd door een beroerte. Donderdagavond stal hij de show op de voorstelling van een fotoreeks in revalidatieziekenhuis Inkendaal in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek waar hij de voorbije maanden revalideerde. Cogen poseerde voor de fotoserie ‘het Verhaal van Inkendaal’ met de iconische kepie van Commissaris Migrain.

Cogen is bij jong en oud bekend van uiteenlopende rollen. Hij speelde mee in series als Merlina en Postbus X maar ook in de reeksen Heterdaad, Kulderzipken en Recht op Recht was hij te zien. Kinderen kennen hem vandaag vooral als Commissaris Migrain uit de populaire televisieseries en films van Mega Mindy. Maar op 4 november 2018 sloeg het noodlot toe en zakte Cogen in zijn woonkamer in mekaar. Hij kreeg een beroerte en raakte gedeeltelijk verlamd. “Het was een lange weg terug maar ik acteer opnieuw”, vertelde Cogen donderdagavond in revalidatieziekenhuis Inkendaal. Daar nam hij even het woord als één van de revalidanten die meewerkte aan de portretreeks ‘het Verhaal van Inkendaal’. Fotograaf Jürgen de Witte zette voor de fotoserie een reeks patiënten en personeelsleden op foto. Cogen is één van hen en poseert met zijn bekende kepie uit Mega Mindy. “Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor de hulp die ik in Inkendaal kreeg”, aldus Cogen die op de voorstelling zelfs een gedicht voordroeg ter ere van het revalidatieziekenhuis in Vlezenbeek. “Een maand geleden mocht ik naar huis. De revalidatie duurde meer dan zes maanden en is nog steeds aan de gang. Mijn linkerhand functioneert nog steeds niet zoals het hoort en mijn stem mist kracht maar bij de pakken blijven zitten is echt geen optie. Ik ben er van overtuigd dat ik nog verder kan herstellen. Elke dinsdag kom ik naar Inkendaal om met de kinesist mijn oefeningen te doen. Dat is nodig want op eigen houtje vrees ik dat ik de discipline niet zou hebben.”

Bij de foto van Cogen is ook nog een tekst van hem afgebeeld waar in hij de revalidatie beschrijft. “Na drie weken stapte ik rond en kon ik me stap voor stap uitdrukken”, schreef hij. “De vooruitgang geeft een boost, zodanig dat je kan loskomen van het terreurbeeld van het gebeuren zelf. Inkendaal is voor mij een ‘kunstmatig rustpunt’. Hier voel ik de rust , die in mijn dagelijkse leven soms ontbrak. Mijn ongeluk is een les voor mij maar ook voor anderen. Wees je ervan bewust dat niemand vrij is van tegenslag. Leef op een aangename manier, geniet van alles en nog wat, maar besef dat niemand er boven staat.”

De foto van Cogen en de andere hoofdrolspelers van ‘het Verhaal van Inkendaal’ sieren voortaan de muren van het revalidatieziekenhuis.