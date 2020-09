Meer dan 20 miljoen euro voor heraanleg veilige N6, werken van start in oktober: “Het wordt een echte stadsboulevard waar je aangenaam kan winkelen én wonen” Bart Kerckhoven

30 september 2020

09u24 6 Sint-Pieters-Leeuw De langverwachte herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw start op maandag 5 oktober. Al jaren worden er plannen gemaakt om de drukke baan veiliger te maken en het verkeer vlotter te laten verlopen. Liefst 21,5 miljoen euro wordt er de komende jaren geïnvesteerd.

De steenweg wordt over een afstand van 2,5 kilometer heraangelegd. Vanaf het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg tot het kruispunt met de Brusselbaan zal de N6 heringericht worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (12 miljoen), Aquafin (7 miljoen) en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw (2,5 miljoen) dragen financieel bij. “Vanuit Vlaanderen investeren we 12 miljoen in een eigentijdse, veilige weginrichting met comfortabele fiets- en voetpaden”, zegt Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Het gevaarlijke punt op het kruispunt met de Georges Wittouckstraat wordt ook weggewerkt. Zo zorgen we voor meer verkeersveiligheid in Sint-Pieters-Leeuw.”

We willen dat de steenweg een stadsboulevard wordt waar het niet alleen aangenaam winkelen is, maar waar ook de bewoners een aangename leefomgeving krijgen Luc Deconinck, burgemeester

De steenweg is de belangrijkste weg in de gemeente. “De Bergensesteenweg is zowat de levensader van onze gemeente voor mobiliteit en handel”, legt burgemeester Luc De Coninck (N-VA) uit. “Na ongeveer honderd jaar is het tijd voor een grondige heraanleg. We willen dat de steenweg een stadsboulevard wordt waar het niet alleen aangenaam winkelen is, maar waar ook de bewoners een aangename leefomgeving krijgen. Want weinigen beseffen dat langs de steenweg meer dan 1.250 mensen wonen. In het woon-winkelgebied komen ventwegen of verkeersluwe zijwegjes en veel meer groen. Met overal bredere voetpaden en gescheiden fietspaden komt de trage weggebruiker ook aan zijn trekken. Zo zal wonen en winkelen er opnieuw aangenaam worden.”

Informatieblaadje

Om iedereen op de hoogte te houden krijgen de bewoners van de steenweg alvast een speciaal informatieblaadje in de bus. Er wordt een digitale nieuwsbrief uitgestuurd en er werd al een online informatiemoment georganiseerd. Er wordt zelfs een 3D-loket opgestart om iedereen te informeren over de werken.

In een eerste fase van de herinrichtingswerken worden vanaf 5 oktober de kruispunten van de Bergensesteenweg met de Georges Wittouckstraat en de Olmenlaan verkeersveiliger gemaakt. Beide kruispunten worden overzichtelijker ingericht door onder meer de aanleg van vrijliggende fiets- en voetpaden en verlengde afslagstroken vanop de Bergensesteenweg. Fietsers en voetgangers zullen de steenweg ook vlotter kunnen oversteken dankzij nieuwe verkeerslichten met een drukknop. De Bergensesteenweg wordt eerst aan de kant van de Georges Wittouckstraat afgesloten. Het doorgaand verkeer kan dan over een versmalde rijstrook in elke rijrichting rijden. Deze werken worden uitgevoerd tussen oktober 2020 en het voorjaar van 2021.