MediaMarkt in Makro-vestiging sluit na twee jaar alweer de deuren Bart Kerckhoven

14 augustus 2019

10u12 0 Sint-Pieters-Leeuw Het filiaal van MediaMarkt in het Makro-warenhuis in Sint-Pieters-Leeuw sluit volgende maand de deuren. De vestiging bleek amper rendabel met een grote MediaMarkt twee kilometer verder op de Bergensesteenweg.

Twee jaar geleden openden de MediaMarkt-filialen in de vestigingen van Makro de deuren. Beide ketens bereikten toen een akkoord nadat Makro besloot om zich toe te leggen op feestartikelen, verse voeding en producten voor de bouw. MediaMarkt nam het volledige elektronica-aanbod over in de warenhuizen. Maar in Sint-Pieters-Leeuw was er vlakbij Makro al een grote vestiging van Media Markt. En in de praktijk bleek dat geen goede combinatie. “De huur van de ruimte in de supermarkt liep ten einde”, zegt woordvoerster Janick De Saedeleer van MediaMarkt. “Tegelijk werd de rendabiliteit van de vestiging onder de loep genomen en bleek dat twee winkels op amper twee kilometer van elkaar niet werkte.” MediaMarkt verkocht in Makro kleine elektronica. Zo moesten klanten voor witgoed zoals koelkasten of wasmachines naar de andere MediaMarkt. “In MediaMarkt in Shopping Pajot verandert niets”, zegt De Saedeleer nog. “Daar kunnen klanten het volledige aanbod terug vinden.” Of er in Makro nog elektronica zal verkocht worden is onduidelijk.