Marc Peeters (46) pionierde vijftien jaar geleden met FriS: “Welke beperking onze leden hebben interesseert me niet. Bij ons moeten ze vooral plezier maken.” Bart Kerckhoven

03 juli 2019

14u51 0 Sint-Pieters-Leeuw Vijftien jaar geleden konden kinderen met een beperking eindelijk samen sporten in de Zennevallei. Marc Peeters (46) richtte toen zijn vereniging FriS (Friends & Scream United) op die vandaag tweehonderd leden telt en tot in Brussel activiteiten organiseert. Peeters kreeg zopas voor zijn verdienste de Sportleeuw-trofee van Sint-Pieters-Leeuw. “Welke beperking onze leden hebben interesseert me niet”, zegt Marc. “Bij ons moeten ze vooral plezier kunnen maken.”

Marc Peeters was verrast toen hij tijdens de kampioenenviering in zijn thuisgemeente op het podium geroepen werd. Hij mocht de Sportleeuw in ontvangst nemen, de hoogste sportonderscheiding die je kan winnen in Sint-Pieters-Leeuw. “Ik was wat overdonderd”, lacht Marc. “Ik dacht dat ik een cheque in ontvangst ging nemen en had daarom gelukkig wat voorbereid. Spreken voor een publiek… ik ben daar niet zo goed in.”

Ik herinner me dat ik op een woensdagnamiddag in de striemende regen met drie kinderen aan de slag ging op het sportcomplex Vogelenzang in Lot. Drie moedige mama’s stonden aan de zijlijn. Daar is het allemaal begonnen. Marc Peeters, oprichter van FriS

Toch is de verdienste van Marc niet min. Vandaag is de G-sportwerking in heel wat verenigingen niet meer weg te denken maar begin jaren 2000 konden mensen met een beperking haast nergens in groep sporten. “Ik was toen jeugdvoetbaltrainer”, vertelt Marc. “Maar een documentaire over een Nederlands voetbalploegje waarvan de spelers allemaal een beperking hadden gaf me een warm gevoel. Die jongens mochten tegen hun leeftijdsgenoten van het grote Ajax voetballen en waren daar zo trots op. Ik kende destijds niet echt mensen met een beperking en ik ben zelf bioloog van beroep maar toen wist ik welke richting ik als trainer uit wilde. Ik bood me aan bij de sportclubs in de buurt maar een aanbod voor mensen met een beperking bleek niet eens te bestaan. Zo groeide het idee om zelf iets te organiseren. Ik herinner me dat ik op een woensdagnamiddag in de striemende regen met drie kinderen aan de slag ging op het sportcomplex Vogelenzang in Lot. Drie moedige mama’s stonden aan de zijlijn. Daar is het allemaal begonnen. Naast dat veld was net een grote sporthal gebouwd die op woensdagnamiddag leeg stond. Ik sprak het gemeentebestuur van Beersel aan en de rest is geschiedenis. Vandaag hebben we met FriS elke dag wel ergens een werking in de Zennevallei en zelfs in Brussel. We doen aan atletiek, basketbal, boccia en badminton maar ‘onze gasten’ gaan ook netballen, turnen, voetballen en zwemmen.”

Sommige van onze gasten stijgen boven zichzelf uit wanneer ze iets proberen dat ze nooit thuis zouden durven. We willen dat ze zich hier vooral amuseren. We houden natuurlijk rekening met hun veiligheid maar daar buiten is alles mogelijk. Marc Peeters, oprichter van FriS

FriS profileert zich vandaag meer dan ooit als een sport- en activiteitenclub. “De nadruk ligt niet op het competitieve maar wel op samen dingen beleven”, zegt Peeters. “We willen dat mensen met een beperking zich vooral amuseren. Welke beperking ze hebben interesseert me eigenlijk niet. We houden natuurlijk rekening met hun veiligheid maar daar buiten is alles mogelijk. Ze moeten plezier maken. Zo zie je sommige van onze gasten ook boven zichzelf uitstijgen wanneer ze iets proberen dat ze nooit thuis zouden durven. Na een sportactiviteit gaan ze met de begeleiders al eens uit eten. We organiseren ook nog een groot kamp en zo doen we dus veel meer dan enkel sportsessies op poten zetten.”

FriS heeft intussen al bakens verzet maar Marc broedt intussen op een nieuw project. “Met FriS zijn we altijd al wat eigenzinnig geweest”, zegt Marc. “Mensen met verschillende beperkingen doen samen al die dingen. Niemand wordt hier ingedeeld volgens wat hij heeft. Zo is het idee van EcoViva ontstaan. We willen een gezellige thuis creëren voor mensen met een beperking. Daar kunnen ze dan hun dag besteden, begeleid worden maar ook ontspanning vinden. We stappen af van het hokjes denken maar brengen al die bijzondere mensen samen. Het project staat nog in de kinderschoenen maar we hopen de komende maanden stappen vooruit te zetten. Dat is nu een nieuw doel in mijn leven maar de gasten van FriS kunnen natuurlijk nog altijd op mij rekenen. Gelukkig hebben we zoveel vrijwilligers rond om ons die heel geëngageerd zijn. Ik had nooit durven denken dat ik vijftien jaar later met FriS hier zou staan.”