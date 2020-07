Man wil geen straf voor verboden wapenbezit: “Ik wil naar het leger!” Wouter Hertogs

06 juli 2020

12u17 0 Sint-Pieters-Leeuw Een twintiger uit Ruisbroek heeft verzet aangetekend tegen een celstraf van 3 maanden cel voor verboden wapenbezit. De man bleek een telescopische wapenstok in zijn huis te hebben.

Nadat hij betrokken was geweest bij een stevige vechtpartij voerde de politie vorig jaar een huiszoeking uit bij hem. Op zijn tafel troffen ze meteen een telescopische wapenstok aan. “Gekregen van een vriend”, gaf hij als uitleg mee. Er werd hem een minnelijke schikking van 350 euro voorgesteld maar deze betaalde hij niet. Het parket verzocht nu om een werkstraf van 90 uur. “Ik heb dat niet bij mijn thuis staan hoor”, klonk het. De man zelf vroeg om de opschorting. “Ik wil het leger in en moet een blanco strafregister behouden”, gaf hij als uitleg. Ook hier was het parket niet van onder de indruk. “U zal uw instelling moeten aanpassen of ze nemen u nooit aan in het leger.” Uitspraak op 13 juli.