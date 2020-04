Man voor tweede keer op half jaar tijd veroordeeld voor diefstallen Wouter Hertogs

06 april 2020

13u58 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man die inbrak in verschillende voertuigen is veroordeeld tot 14 maanden cel. In oktober werd hij al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. “Misschien had hij niet door dat hij veroordeeld werd want meneer pleegde meteen opnieuw misdrijven”, aldus de rechter.

Begin februari verwittigde een vrouw uit Sint-Pieters-Leeuw dat er was ingebroken in de wagen van haar echtgenoot. Bovendien was de dader nog in de buurt. Toen de politie arriveerde, kon de verdachte meteen worden opgepakt. Hij had een zak bij zich waarin spullen zaten die uit het voertuig waren verdwenen. Diezelfde nacht zou de man ook ingebroken hebben in een ander voertuig enkele straten verderop en aan de haal zijn gegaan met werkmateriaal. Daarenboven bleek de man ook een laptop op zak te hebben, die recent was gestolen uit een wagen op een bedrijfsterrein.

De verdachte werd in oktober veroordeeld door de correctionele rechtbank in Dendermonde tot drie maanden cel met uitstel voor gelijkaardige feiten. “Hij mocht toen meteen de cel verlaten na zijn vonnis waardoor hij misschien dacht dat hij vrijuitwas gegaan. Enkele maanden later pleegde hij alleszins opnieuw een misdrijf”, aldus de rechter.