Man vecht veroordeling voor partnergeweld aan: “Zij was altijd agressief!” WHW

07 oktober 2019

16u46 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 6 maanden cel voor partnergeweld. Hij ging door het lint nadat zijn vrouw een opmerking had gemaakt over een seksueel getint filmpje dat hij in aanwezigheid van hun kinderen aan het bekijken was. “Klopt niet, zij was agressief”, aldus de verdediging.

In 2016 was het koppel na een relatie van 13 jaar in alle vriendschap gescheiden. Op 18 mei 2017 zette ze de kinderen af bij haar ex-man in Sint-Pieters-Leeuw en stelde ze meteen voor om te koken. Alles ging goed, tot de man een Youtubefilmpje opzette waarin blote vrouwen te zien waren. Ze maakte hierover een opmerking waarop hij eerst niet reageerde. Pas als de 3 kinderen in bed waren gelegd, ging hij volgens het parket door het lint. Hij zou haar bij de arm gegrepen hebben en haar een klets in het gezicht gegeven hebben. Pas toen de oudste dochter naar beneden kwam, kalmeerde hij. Bij de behandeling van zijn dossier dit voorjaar had hij verstek gelaten. Nu tekende hij verzet aan. “Zij was steeds agressief en opvliegend. Ook toen. Ik heb me enkel verdedigd”, aldus de verdediging die daarom een straf met uitstel vroeg. Uitspraak op 7 november.