Man rijdt rond met luchtdrukpistool, maar rechter straft hem uiteindelijk toch niet WHW

09 oktober 2019

17u11 0 Sint-Pieters-Leeuw Een jongeman uit Sint-Pieters-Leeuw is zonder straf weggekomen uit het Brusselse justitiepaleis. Hij riskeerde nochtans een boete van 1.600 euro voor het zonder wettige reden bezitten van een luchtdrukpistool.

Bij een routinecontrole in Laken troffen de agenten een luchtdrukpistool aan. “Dat heb ik drie jaar geleden via het internet gekocht”, klonk het. “Ik heb er lang mee gespeeld in de tuin, maar sinds kort heb ik het in mijn wagen. Ik was het slachtoffer van verkeersagressie, dus het leek me veiliger dit bij mij te hebben.” Omdat het om een wapen ging waarvoor men een wettige reden nodig had om het te bezitten werd hem een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro gedaan. Hier reageerde hij niet op waarna het parket hem dagvaardde en prompt een boete van 1.600 euro eiste. De rechter oordeelde dat de man geen kwade bedoelingen had en besloot hem gezien de enorme financiële consequenties van de boete geen straf te geven.