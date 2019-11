Man misdraagt zich in verkeer en wil het daarna uitvechten: 5 maanden cel gevorderd WHW

14u19 0 Sint-Pieters-Leeuw Een 53-jarige man uit Brussel riskeert 5 maanden cel voor een gewelddadig incident in het verkeer. Eerst sneed hij een andere weggebruiker de pas af op de binnenring. Hierna ging hij hem te lijf aan een tankstation.

Op 15 september 2018 kreeg hij het ter hoogte van een Total-tankstation in Ruisbroek aan de stok met een andere bestuurder. Eerst begon hij te bumperkleven om daarna met zijn voorlichten te flikkeren. Uiteindelijk stak hij de andere man over de verkeersgeleider voorbij. Hierdoor moest zijn ‘rivaal’ diep in de remmen. Die liet het er niet bij en even verder kwam het tot een confrontatie. De beklaagde sloeg een bluts in de wagen van de andere man en uiteindelijk viel hij hem aan.

“Tot de politie aankwam bleef hij de confrontatie zoeken. Meneer was ook duidelijk onder invloed. Vreemd genoeg zei hij hierna zich niets te herinneren van het incident, maar toch wenste hij klacht in te dienen tegen het slachtoffer.” Er werd een minnelijke schikking opgesteld maar die betaalde hij niet. Bovendien bleek hij al een paar keer veroordeeld te zijn geweest door de politierechtbank. Voor de kwaadwillige belemmering van het verkeer riskeert hij 3 maanden cel, voor de slagen en verwondingen 2 maanden. Uitspraak op 17 december.