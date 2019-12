Man bijt in been agent: 10 maanden cel WHW

17 december 2019

15u56 0 Sint-Pieters-Leeuw Een twintiger uit Beersel is veroordeeld tot 10 maanden cel voor slagen en verwondingen aan agenten en weerspannigheid.

De man was eerder dit jaar betrokken bij een ongeval in Sint-Pieters-Leeuw. De politie kwam erbij maar dit werkte als een rode lap op een stier bij een van de betrokkenen. Hij schreeuwde ‘dat ze zich niet moesten bemoeien’ en vervolgens begon hij zich ook fysiek weerspannig te gedragen. “Beklaagde duwde de agenten, spuwde naar hen en bleef ondertussen schelden”, aldus het parket. De agenten moesten hem uiteindelijk in bedwang houden maar ook dat lukte niet goed. Zo beet hij zelfs in het been van een vrouwelijke agente. De vrouw was 14 dagen arbeidsongeschikt. De man stuurde zijn kat naar de rechtbank waardoor hij bij verstek veroordeeld werd.