Man betrapt met 137 gram cannabis: “Voor eigen gebruik” Wouter Hertogs

11 mei 2020

15u03 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Ruisbroek is veroordeeld tot 10 maanden cel voor het verhandelen van drugs. Daarnaast kreeg hij een boete van 1600 euro voor verboden wapenbezit.

Op 5 januari bemerkte een patrouille een stilstaande wagen met daarbij twee jongeren. Toen de politiewagen werd opgemerkt stoven de twee weg en reed ook de auto weg. Even verder kon de bestuurder toch tegengehouden worden. Bij een controle werden twee zakjes aangetroffen met daarin respectievelijk 85 en 52 gram cannabis. “Voor eigen gebruik”, zei hij meteen. De rechtbank was het daar niet mee eens en veroordeelde hem tot 10 maanden cel. Naast de drugs vonden de agenten ook pepperspray. Ondanks de best zware vergrijpen werd hem toch een minnelijke schikking toegezonden. Hierop reageerde hij niet. Naar de rechtbank kwam hij niet. Daarom werd hij bij verstek veroordeeld.