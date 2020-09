Makro in Sint-Pieters-Leeuw opnieuw gesloten door staking Bart Kerckhoven

09 september 2020

07u42 7

De vestiging van Makro in Sint-Pieters-Leeuw blijft vandaag gesloten door een vakbondsactie. Er wordt opnieuw geprotesteerd tegen de besparingsplannen die de directie van de warenhuisketen wil doorvoeren. Vorige week bleef de winkel in Sint-Pieters-Leeuw ook al een dag gesloten door een staking van het personeel. Donderdag wordt er in het Waalse Alleur een personeelsvergadering georganiseerd. Daar willen de vakbonden het advies vragen van het personeel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront is ontevreden over het feit dat er geen overleg was over de besparingen.