Logo duidt voortaan rolstoelvriendelijke toegangen aan in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

14 januari 2020

12u47 0

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw bedacht een nieuw logo dat voortaan ophangt aan alle ingangen waar rolstoelgebruikers kunnen aanbellen om geholpen te worden. Verschillende gemeentelijke gebouwen waar de hoofdingang niet voldoet voor rolstoelgebruikers hebben al een aparte rolstoelvriendelijke ingang gekregen. Dat is onder andere het geval in het Colomakasteel en de hoofdbibliotheek. Aan zo’n ingang is een bel te vinden waarmee dan medewerkers opgeroepen kunnen worden om de rolstoelgebruiker te begeleiden. ““Samen met onze dienst Gebouwen en de communicatiedienst zijn we nagegaan of we geen logo konden ontwikkelen om deze ‘speciale’ bel duidelijker aan te geven”, legt schepen van Gebouwen Gunther Coppens (N-VA) uit. “Daar is dit logo uit voortgekomen. We zullen ook de komende jaren blijven investeren in een betere toegankelijkheid van onze gebouwen.”

Een nieuw infobordje aan deze ingangen maakt het voortaan duidelijk dat gebruikers via een bel een medewerker kunnen verwittigen om hen binnen te laten en te helpen. Ook sportclubs en uitbaters van openbare gebouwen die het logo willen gebruiken kunnen contact opnemen met de gemeente via de dienst Welzijn op 02/371.03.49.