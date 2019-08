Lindemans Lambic Tour op Autoloze Zondag: Fietsers ontdekken groene longen en architectuurpareltjes in de hoofdstad Bart Kerckhoven

21 augustus 2019

10u02 0 Sint-Pieters-Leeuw Brouwerij Lindemans in Vlezenbeek organiseert op zondag 22 september voor de vierde keer de Lindemans Lambic Tour.

De route van ongeveer 40 kilometer lang gaat langs de mooiste art nouveau-architectuur en groene longen van de hoofdstad. Maar ook de Zennevallei en het Pajottenland, die lambiekbier zo uniek maken met unieke wilde gisten, komen aan bod. Op de brouwerij wordt natuurlijk die dag Lindemans-bier geschonken maar ook op het Koningsplein in Brussel staan de medewerkers klaar om iedereen te verwelkomen in de nieuwe Lindemans Beer Truck.

“Met de Lindemans Lambic Tour willen we iedereen meer bewust maken van duurzame alternatieven voor de auto. Waarom niet vanuit het Pajottenland met de fiets naar Brussel gaan bijvoorbeeld”, zeggen neven Dirk en Geert Lindemans, zaakvoerders van de brouwerij. “De Lindemans Lambic Tour is alvast een ideale manier om het parcours te verkennen.”

In 2018 namen ongeveer 2.000 bezoekers deel aan de Lindemans Lambic Tour. Inschrijven voor dit jaar kan via www.lindemanslambictour.be. Deelnemen kost 5 euro en dat is inclusief verzekering en een gratis consumptie. Wie vooraf inschrijft krijgt ook een geschenkje.