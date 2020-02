Levensgenieter Jean Roosemont viert honderdste verjaardag in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

06 februari 2020

15u13 0 Sint-Pieters-Leeuw In Sint-Pieters-Leeuw vierde Jean Roosemont zijn honderdste verjaardag met een ontvangst op het gemeentehuis.

Jean Roosemont werd geboren op 8 januari 1920 in Strombeek-Bever, maar woont sinds 1950 in Sint-Pieters-Leeuw. Hij leerde hier zijn grote liefde Marie Vander Perre kennen waarvan hij jammer genoeg zes jaar geleden afscheid moest nemen. Roosemont verdiende de kost als ambtenaar bij de dienst ‘Eigendommen van de staat’ en in die functie trok hij vaak naar de Ardennen voor het registreren van de omkappingen van bossen.

In 1980 kon Jean met pensioen en sindsdien geniet hij nog meer van het leven. Jean was jaren saxofonist in verschillende plaatselijke orkestjes, waarmee hij in het weekend naar bals trok en optredens verzorgde. Sporten was nog een andere passie, want tot zijn tachtigste ging hij turnen en jarenlang was hij de oudste deelnemer van de 24-urenzwemmarathon voor het goede doel in het Wildersportcomplex.