Leeuwse Turnkring lanceert nieuwe naam en nieuw logo om 65ste verjaardag te vieren Tom Vierendeels

30 augustus 2020

16u44 0 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse Turnkring blaast dit jaar 65 kaarsjes uit en viert dat met een nieuwe naam en bijhorend logo. Gezien de evolutie van de club tijdens de afgelopen decennia is de nieuwe naam iets uitgebreider geworden: Leeuwse Dans & Gymclub. Meer dan vijfhonderd leden zijn momenteel aangesloten bij de Leeuwe vereniging.

“2020 had een topjaar moeten worden, maar daar heeft corona een stokje voorgestoken”, zegt voorzitster Natasja De Tobel. “Onze nieuwe naam en het nieuwe logo hadden we zes maanden geleden al willen bekendmaken aangezien de naamswijziging toen officieel werd doorgevoerd. Maar langer konden we toch niet meer wachten.” En dus werd er zaterdag verzameld aan het gemeentehuis van Leeuw waar de naam Leeuwse Dans & Gymclub werd voorgesteld. “De nieuwe naam, huisstijl en logo werd samen met Sam Van Assche, die toen Grafische en Digitale Media studeerde, uitgewerkt”, gaat De Tobel verder. “Na 65 jaar is dus het moment gekomen om afscheid te nemen van de naam Leeuwse Turnkring.”

De geschiedenis van de club gaat terug tot 1947 toen de onderafdeling Populaire Brucom van La Populaire Halle werd opgericht. Die onderafdeling gaat vervolgens in 1955 op in de ASBL Société de Gymnastique Leeuwse Turnkring en sluit zich aan bij de Koninklijke Belgische Turnbond. De club ontving toen in het zaaltje in Brukom vijftig leden. De club wort snel populairder en een verhuis naar Zuun is nodig om vervolgens naar de jan Vanderstraetenstraat te trekken. Momenteel vinden trainingen voor gymnastiek in het Wildersportcomplex plaats terwijl de dansafdeling een stekje heeft in Zonnig Leven.

Dansgroep en G-afdeling

In 1980 vond overigens een uitbreiding van twee leeftijdscategorieën voor mannen naar meerdere. Kleuters waren welkom en ook vrouwen konden zich voortaan aansluiten. Er werd toen ook een afdeling Trampoline opgericht. Intussen zijn kindjes vanaf 18 maanden welkom en elke discipline heeft een wedstrijdploeg. De dansafdeling Dance O’ werd in de loop van de jaren negentig opgericht en kreeg in 2000 ook de wedstrijdgroep Dance O’Mania. Ook zij vieren dus dit jaar een ronde verjaardag. In 2007 kwam er een verdere uitbreiding met GymFris waar kinderen en volwassen anderhalf uur kunnen bewegen. Twee jaar geleden werd die G-werking nog verder uitgebreid met G-dans.