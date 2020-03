Leeuwse Rotary Club en Brothers of Solidarity organiseren eetfestijn om daklozen te helpen Bart Kerckhoven

05 maart 2020

Serviceclub Rotary Club uit Sint-Pieters-Leeuw steunt Brothers of Solidarity. Die vereniging helpt daklozen in Brussel door hen onder andere warme maaltijden aan te bieden. De afdeling van Rotary organiseerde een eetfestijn waarvan de opbrengst integraal zal gaan naar de organisatie. Beide verenigingen werkten samen. In zaal De Kring te Lembeek konden een tweehonderdtal mensen genieten van een uitgebreid voorgerechten-, hoofdgerechten- en dessertenbuffet. Ze konden zo à volonté eten voor het goede doel.