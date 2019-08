Leeuwse Kunstacademie voert maximumcapaciteit in Bart Kerckhoven

10u31 0 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse Kunstacademie voert vanaf dit schooljaar de maximumcapaciteit in. Dat betekent dat er een maximum aantal leerlingen per klas en per graad bepaald werd door het schoolbestuur.

Wanneer dat maximum bereikt is kunnen er geen extra leerlingen meer ingeschreven worden. In de eerste en de tweede graad zullen klassen voortaan uit hoogstens twintig leerlingen bestaan en in de derde graad mogen er telkens 25 leerlingen in één klas zitten. De volwassenateliers hebben geen maximumcapaciteit.

“De maximumcapaciteit zorgt ervoor dat de directie de kwaliteit van het onderwijs kan bewaken”, laat het gemeentebestuur weten. “Het vermijdt overvolle klassen, wat de leerlingen voldoende ruimte geeft om te werken, en de leraar de kans geeft om aan alle leerlingen voldoende aandacht te geven.