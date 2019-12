Leeuwse camera’s tegen sluikstorters leveren resultaat op: Er worden nu veertien keer (!) meer GAS-boetes uitgeschreven Bart Kerckhoven

13 december 2019

10u15 3 Sint-Pieters-Leeuw De inzet van camera’s tegen sluikstorters levert in Sint-Pieters-Leeuw al resultaat op. Er werden dit jaar tot nu toe 287 GAS-boetes uitgedeeld. Ter vergelijking: de voorbije jaren werden er jaarlijks gemiddeld een twintigtal boetes uitgeschreven.

Sinds maart worden mobiele camera’s geplaatst op plekjes in de gemeente waar vaak sluikstorten aangetroffen worden. Die camera’s zijn zo klein dat ze goed verstopt zitten en dus weten overtreders nooit dat ze bespied worden. Aan de hand van nummerplaten of andere kenmerken worden ze nadien ontmaskerd. Gemiddeld bedragen die boetes ruim 100 euro, maar ze kunnen oplopen tot 350 euro. De trend die eerder dit jaar werd vastgesteld is dus bevestigd.

“We zijn blij dat onze inspanningen om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan vruchten afwerpen”, zegt schepen van Milieu en Afvalbeleid Paul Defranc (CD&V). “Dankzij combinatie van sensibiliseringsacties en boetes voor wie volhardt in de boosheid slagen we er beter dan ooit in om de gemeente proper te houden. We willen dan ook verder gaan en overtreders in de toekomst ook laten opdraaien voor de opruimkosten.”