Leeuwse bib trakteert in de wijken op film en spelletjes tijdens jeugdboekenmaand Bart Kerckhoven

03 maart 2020

09u45 1 Sint-Pieters-Leeuw De Leeuwse bib wil meer kinderen aan het lezen krijgen trekt tijdens de jeugdboekenmaand naar verschillende wijken.

De jeugdboekenmaand start op vrijdag 6 maart met een filmvoorstelling in Zuun. Het Zonnig Leven wordt omgedoopt tot Cinema Zuun waar ‘Toy Story 4’ wordt vertoond.

Jongeren kunnen via een poll op facebook de tweede film van de avond kiezen. Wordt het ‘Joker’ of ‘Once upon a Time in Hollywood’? Voor de allerkleinsten zijn er voorlezers in Oudenaken en Negenmanneke. In Ruisbroek kunnen de kinderen terecht voor een spelletjesnamiddag. In Vlezenbeek komt schrijver Stefan Boonen zijn fantasierijke verhalen tot leven wekken met de theatervertelling ‘Mammoet Bravo’.

“Hoe sneller we de jeugd warm krijgen voor taal, lezen en cultuur, hoe meer kans dat ze ook later participerende burgers worden en blijven”, zegt schepen van Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA). “De jeugdboekenmaand is dan ook een ideale gelegenheid om extra boeiende en leerrijke activiteiten aan onze kinderen en jongeren aan te bieden. Met de jeugdboekenmaand komen we in elke wijk en in elke deelgemeente. Zo komt de bibliotheek naar iedereen toe en verleiden we iedereen om later ook de centrale bibliotheek als belevings- en kennisplek regelmatig te bezoeken.” Het volledige programma is hier te vinden.