Leeuwse begraafplaatsen worden heringericht: Inwoners krijgen voorsmaakje op infoavonden Bart Kerckhoven

17 november 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zal de komende jaar de begraafplaatsen herinrichten en heeft daarvoor een volledig masterplan uitgewerkt. Landschapsarchitect Andy Malengier kreeg de opdracht om een beleid uit te stippelen. Hij zal samen met de mensen van het bureau Hekate dat het erfkundig onderzoek organiseerde de plannen uitleggen op enkele infoavonden. De herinrichting wordt getoond aan de hand van een 3D-voorstelling. Voor het kerkhof van Ruisbroek vindt de infoavond plaats op dinsdag 19 november van 19 uur tot 20 uur in dienstencentrum ’t Paviljoentje aan Fabriekstraat 1A. Voor de begraafplaats van Zuun is dat dezelfde dag 20.30 uur tot 21.30 uur in dienstencentrum Meander, Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Voor de begraafplaatsen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem moet je op dinsdag 26 november van 19 uur tot 19.45 uur in de theaterzaal van de Merselborre aan de Schaliestraat 2 zijn en voor de begraafplaats van Vlezenbeek is dat op dezelfde dag en op dezelfde maar van 20 uur tot 20.45 uur.