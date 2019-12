Leeuws e-loket bestaat twee jaar maar slechts één op drie aanvragen gebeurt digitaal Bart Kerckhoven

18 december 2019

12u24 0 Sint-Pieters-Leeuw Vorig jaar gebeurden slechts 36 procent van de aanvragen bij de gemeente digitaal via het e-loket dat begin 2018 opende. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wil nu meer Leeuwenaren naar het digitale loket op de gemeentesite loodsen en organiseert een reeks infosessies.

Inwoners kunnen via het e-loket attesten en uittreksels van de dienst Burgerzaken digitaal kunnen aanvragen bij hun thuis. Uit de cijfers van 2018 bleek dat slechts 36 % van de aanvragen digitaal gebeurde en 64 % nog aan het loket zelf. Volgens de gemeente zijn er heel wat voordelen. “Inwoners kunnen loketbezoeken vermijden en moeten niet meer onnodig vakantie opnemen”, klinkt het. “Via het e-loket kan je documenten de klok rond afhalen. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de afgedrukte versie. Door het e-loket kunnen de aanvragers de drukte en de wachtrijen aan de loketten vermijden. Op termijn zullen er hierdoor minder mensen naar de loketten komen, waardoor de medewerkers aan de loketten andere taken kunnen opnemen.” Vanaf 1 januari zijn nagenoeg alle attesten ook gratis aan te vragen. Maar omdat niet iedereen vertrouwd is met de computer worden nu verschillende infosessies georganiseerd. Een overzicht:

- woensdag 5 februari van 19 tot 20 uur in de hoofdbibliotheek, Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

- maandag 17 februari van 14 tot 15 uur in LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A, Ruisbroek

- woensdag 4 maart van 19 tot 20 uur in OC De Merselborre, Schaliestraat 2, Vlezenbeek

- dinsdag17/03/2020 van 14 tot 15 uur in LDC Negenhof, Sint-Stevensstraat 62, Negenmanneke

- woensdag 1 april van 19 tot 20 uur in De Molenborre (Puur Natuur), Molenborrestraat 34, Sint-Laureins-Berchem

- dinsdag 28 april van 14 tot 15 uur in LDC Meander, Welzijnsweg 2, Zuun.