Leeuwenaren kunnen met klachten over gemeente terecht bij Vlaamse Ombudsman Bart Kerckhoven

02 november 2019

14u29 0 Sint-Pieters-Leeuw De Vlaamse Ombudsman is voortaan ook voor Leeuwenaren een aanspreekpunt als ze klachten hebben over de dienstverlening van het gemeentebestuur. “Dat garandeert een objectieve en eerlijke behandeling”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA).

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw behandelt zelf al jaren klachten van inwoners over haar eigen dienstverlening via de communicatiedienst maar vanaf volgend jaar doet het gemeentebestuur daarvoor beroep op de Vlaamse Ombudsman. “Onze administratie onderzoekt nu al elke klacht erg gronding”, zegt Deconinck. “Maar het is wel een goede zaak dat inwoners die niet tevreden zouden zijn met de afhandeling van een klacht ook terecht kunnen bij een onafhankelijke instantie.” De Vlaamse Ombudsman neemt klachten opnieuw onder de loep en bemiddelt tussen gemeente en inwoner om zo tot een verzoening te komen.

Met Sint-Pieters-Leeuw er bij kunnen intussen al meer dan een kwart miljoen mensen terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst voor lokale bemiddeling. In de buurt doen ook al Halle en Opwijk beroep op de Vlaamse Ombudsdienst voor de behandeling van klachten.