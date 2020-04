Leeuwenaren krijgen gratis mondmasker: gemeente steunt met aankoop strijd tegen kanker Bart Kerckhoven

23 april 2020

11u36 2 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft veertigduizend mondmaskers aangekocht bij Think Pink, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.

Elke Leeuwenaar vanaf 12 jaar zal een stoffen mondmasker krijgen. “Het is goed dat we alle Leeuwenaren zo snel mogelijk een degelijk mondmasker kunnen bezorgen”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Het is nu stilaan zeker dat het dragen van een mondmasker in heel wat omstandigheden verplicht zal zijn wanneer de strenge maatregelen versoepeld worden. We bereiden nu volop de verdeling voor zodat we er onmiddellijk na levering mee kunnen starten. Mooi meegenomen is dat de maskers geleverd worden door de non-profit organisatie Think Pink en dat de opbrengst dus ten goede zal komen aan de werking van het fonds.”

Herbruikbaar

De maskers zijn individueel verpakt. Het betreft drielagige stoffen mondmaskers. Een eerste externe laag bestaat uit micro-polyester, de tweede centrale laag is gemaakt uit een antibacteriële stof op basis van zilverionen, en de derde, binnenste laag (die tegen het aangezicht aansluit) bestaat uit honderd procent katoen. De maskers kunnen tot vijftig keer hergebruikt worden door ze op zestig graden te wassen. Om de prijs te drukken plaatste de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de aankoop samen met het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos, waarvoor ook nog eens 12.000 mondmaskers werden besteld.