Leeuw Brucom organiseert coronaveilig eetfestijn Bart Kerckhoven

30 september 2020

15u05 0 Sint-Pieters-Leeuw De meeste verenigingen organiseren take away-edities van hun traditionele eetfestijnen, maar voetbalclub Leeuw Brucom is één van de eerste om toch een coronaproof eetkermis te organiseren. De organisatie is goedgekeurd door de gemeente en de club treft heel wat maatregelen.

Zo wordt er gewerkt met voorinschrijving met registratie van persoonsgegevens, zal er altijd 1,5 meter tussen de tafels zijn, worden er maximum bubbels van tien personen per ‘tafel’ toegelaten, is er een mondmaskerplicht en wordt de bediening aan tafel voorzien. Het eetfestijn vindt plaats op vrijdag 16 oktober, zaterdag 17 oktober, zondag 18 oktober en maandag 19 oktober. Er wordt zowel in de kantine op de Lotstraat 10 als op de Pijnbroekstraat 41 geserveerd. Reserveren is verplicht en kan via deze link.