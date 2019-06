Leerlingen Den Top zamelen net voor einde schooljaar 2.600 euro in voor het goede doel Bart Kerckhoven

28 juni 2019

De leerlingen van basisschool Den Top sloten hun schooljaar af met een grote sponsorloop en een dansmarathon voor het goede doel. Dit jaar ging de opbrengst naar de organisaties Bednet en De Appeltuin. Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit, via internet. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze in contact met hun vrienden. De Appeltuin is een speel- en recreatieruimte waar patiëntjes van het UZ Jette en hun familie de dagelijkse ziekenhuisbeslommeringen even kunnen vergeten. Dit schooljaar kreeg Laure van het zesde leerjaar te maken met een ernstige ziekte en kon ze toch de lessen blijven volgen via Bednet. In het kinderziekenhuis van Jette kon ze samen met haar familie regelmatig ontspannen in De Appeltuin. Daarom vond ze het belangrijk om de opbrengst van de sponsorloop te schenken aan beide organisaties. “Ik ben heel fier op alle jongens en meisjes die hebben deelgenomen aan de sponsorloop en de dansmarathon ondanks de warme temperaturen”, aldus schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Door hun enthousiaste deelname aan dit initiatief kon de school 2.600 euro schenken aan Bednet en de Appeltuin. Na afloop werden ze allemaal getrakteerd op een lekker ijsje wat ze meer dan dik verdiend hadden.”