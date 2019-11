Lambiek Fabriek pakt eerste medaille op internationaal bierfestival Bart Kerckhoven

20 november 2019

10u18

De Lambiek Fabriek heeft een eerste internationale prijs beet. De Brett-Elle Oude Geuze won op de Brussels Beer Challenge de bronzen medaille in de categorie ‘Speciality Beer: Old Style Geuze-Lambic’. “ Dit is voor ons een mooie erkenning en bevestiging”, zegt Jo Panneels van De Lambiek Fabriek. “Dit geeft ons de moed om verder door te gaan op de ingeslagen weg. De brouwerij uit Sint-Pieters-Leeuw kondigt ook meteen nieuwe bieren aan. “Voor het jaar 2020 voorziet de Lambiek Fabriek een aantal nieuwe producten”, aldus Panneels. “Naast onze Oude Geuze Brett Elle en de Young & Wild Fontan-Elle komt er zeker en vast Oude Kriek in het gamma.”