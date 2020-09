Exclusief voor abonnees Lag fout kinesiste aan basis van overlijden zeventiger? “Dood kan andere oorzaak gehad hebben” Wouter Hertogs

07 september 2020

16u11 1 Sint-Pieters-Leeuw Een 33-jarige kinesiste uit Asse, die werkt in het revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw, is voor het Brusselse hof van beroep verschenen voor haar aandeel bij de dood van een 72-jarige man. De vrouw maakte een fatale fout bij het aankoppelen van zijn beademingstoestel, waarna hij stikte. Het parket-generaal vraagt de vrijspraak. Eerder werd ze in eerste aanleg ook al vrijgesproken.

Drie jaar geleden werd kinesiste Els V. door de correctionele rechtbank vrijgesproken voor een fout die ze zou gemaakt hebben bij het beademen van een patiënt. De nabestaanden tekenden beroep aan waardoor het hof van beroep nu zal moeten oordelen of de vrouw een fatale fout maakte. De tragische feiten dateren ondertussen van 7,5 jaar geleden. In het voorjaar van 2013 ging Hugo V.D. (72) op vakantie in Tunesië, maar daar kwam hij op 18 maart ten val aan het zwembad.

