Laekelinde opent dan toch als blokspot voor studenten: vooraf inschrijven wel verplicht Bart Kerckhoven

26 mei 2020

13u17 2 Sint-Pieters-Leeuw Leeuwse studenten kunnen deze examenperiode toch naar een blokspot trekken. De gemeente opent vanaf donderdag 28 mei de deuren van Laekelinde voor blokkende jongeren.

Het zal er anders aan toe gaan dan tijdens de andere blokperiodes. Niet enkel de zolder zal ter beschikking worden gesteld, ook het barlokaal en de polyvalente zaal zullen dienstdoen als studieruimte. De strengere coronavoorschriften gelden ook hier voor de studenten. Zo kan men enkel arriveren tussen 8.30 uur en 9 uur, moet er op voorhand ingeschreven worden en moet men altijd dezelfde studietafel gebruiken.

Omwille van de ‘social distance’-maatregelen zijn het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Daarom vraagt de gemeente om enkel van de blokspot gebruik te maken wanneer er echt geen alternatief is. “Wij willen de jongeren die er nood aan hebben een rustige en veilige studeerplek bieden”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Aangezien grootouders nu terug op hun kleinkinderen mogen passen hoeven we Laekelinde niet meer vrij te houden voor de noodopvang. Zo kunnen we ook dit jaar een blokspot organiseren in Laekelinde.”

Het formulier om in te schrijven voor de blokspot is hier te vinden.