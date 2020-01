Laatste fase van werken op Pepingensesteenweg gestart: Opnieuw aanpassingen in werfzone Bart Kerckhoven

08 januari 2020

10u45 0 Sint-Pieters-Leeuw Vandaag woensdag 8 januari start de laatste fase van de wegenwerken op de Pepingensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Daardoor zijn er opnieuw aanpassingen in de werfzone.

De werfzone wordt uitgebreid en zo vallen ook de kruispunten van de Impeleer en de Frans Pickéstraat in de werfzone. Die straten worden langs de Pepingensesteenweg afgesloten en zijn dus tijdelijk doodlopende straten. De Impeleer is bereikbaar via de Europalaan en de Frans Pickéstraat is bereikbaar via de Pijnbroekstraat.

Fietsers kunnen net als bij de vorige fase de omleidingsroute via de Mekingenweg en de Hendrik Vanhouchestraat volgen. Het doorgaand verkeer langs de Pepingensesteenweg moet nog steeds de omleiding te volgen via de Brabantsebaan en de Hoogstraat.

Het lokaal verkeer kan vanuit het centrum de Pepingensesteenweg bereiken via de omleidingsroute over de Topstraat en de Victor Maloustraat. Om naar het centrum te rijden, kan het lokaal verkeer gebruik maken van de Mekingenweg waar nu ter hoogte van de schoolzone tijdelijk éénrichtingsverkeer richting het centrum geldt. De Mekingenweg blijft wel een schoolstraat en wordt zoals altijd, ter hoogte van de schoolzone, met slagbomen afgesloten tijdens de start en het einde van de scholen. Tussen de slagbomen wordt wel éénrichtingsverkeer ingesteld waarbij er niet richting Pepingensesteenweg mag gereden worden. Begin mei zullen de werken op de steenweg klaar zijn.