Laatste cafébazin van Vlezenbeek plots overleden: “50 jaar lang hield Paulette café In de Kiek met veel plezier open”

Sint-Pieters-Leeuw

De laatste cafébazin van Vlezenbeek is deze week onverwacht overleden. Paulette Massaert (75) vierde in café In de Kiek vorig jaar nog haar gouden jubileum . In het gehucht Sobroek was haar kroeg een vaste ontmoetingsplaats voor de bewoners, maar ook wandelaars stapten er graag binnen. “Café houden deed Paulette na meer dan vijftig jaar vooral nog voor het plezier”, klinkt het in het dorp.