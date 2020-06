KV Zuun heeft ambitie voor volgend seizoen: “Nieuwe generatie staat klaar om aan de toekomst te timmeren” Bart Kerckhoven

23 juni 2020

11u05 1 Sint-Pieters-Leeuw Jonathan Vanoppen (29) is de nieuwe voorzitter van voetbalclub KV Zuun. De club start met ambitie de voorbereidingen voor het volgend seizoen en werkt voor het eerst samen RWDM om jeugdspelertjes de kans te geven om te trainen op een hoger niveau.

Net als andere voetbalclubs beleefde KV Zuun enkele moeilijke maanden door de coronacrisis. Maar nu kijken ze in het Leeuwse gehucht vooruit en doet de derdeprovincialer er alles aan om de spelers en de ploegen klaar te stomen voor een goed seizoen.

Op zaterdag 27 en zondag 28 juni zijn er inschrijvingsdagen. De laatste week van juni beginnen ook de zomerstages die de hele zomer lang zullen lopen en openstaan voor spelers van andere ploegen. Voor die stages gaat KV Zuun in zee met W2W Academy, een voetbalacademie uit Ganshoren.

Samenwerking met RWDM

KV Zuun pakt verder uit met enkele nieuwigheden. Zo zullen de allerkleinsten, de U6, voortaan wedstrijdjes spelen op zaterdag en start KV Zuun met een meisjesploeg in de U20. Bovendien werd er een overeenkomst gesloten met RWDM, de Brusselse ploeg uit eerste amateur, om jeugdspelers van KV Zuun die er bovenuit steken de kans te geven enkele keren per seizoen mee te trainen met de jeugd van RWDM. Tegelijkertijd zullen de spelers en hun ouders ook uitgenodigd worden om de sfeer te komen proeven tijdens een match in het Edmond Machtensstadion.

“We hebben enkele moeilijke overgangsjaren gekend met onder meer het plotse overlijden van Hugo Wauters, bijna twee decennia onze voorzitter”, aldus voorzitter Jonathan Vanoppen. “Ook Jan Van Onsem wiens naam onlosmakelijk verbonden is met KV Zuun heeft de fakkel doorgegeven. Hij blijft wel nog zetelen in de algemene vergadering om ons met raad en daad bij te staan. Tegelijkertijd is er een nieuwe generatie opgestaan die klaarstaat om met veel enthousiasme aan de toekomst te timmeren. Een gezonde ambitie, een familiale sfeer en een sterke lokale verankering moeten daarbij de sleutelwoorden.”

De sportieve leiding blijft in handen van Yannick Vervalle, oud-speler van eersteklassers La Louvière en Aalst.