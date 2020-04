Kunstkenner Patrick lanceert podcast over diefstal Rechtvaardige Rechters: “Het volledige verhaal werd nooit aan het grote publiek verteld” Bart Kerckhoven

07 april 2020

09u37 0 Sint-Pieters-Leeuw Leeuwenaar Patrick Huybrechts lanceert een podcast over de grootste kunstroof aller tijden. De kunstkenner strikte acteur Vic De Wachter om het verhaal achter de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters in Gent te vertellen. “Het verhaal van die kunstroof werd nooit helemaal verteld aan het grote publiek”, vertelt Patrick.

De Vlaamse meester Jan Van Eyck staat dit jaar volop in de schijnwerpers tijdens het Van Eyckjaar. De man is vooral gekend van het wereldberoemde altaarstuk ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ dat in de Gentse Sint-Baafskathedraal te bezichtigen is. Het werk raakte nog bekender door de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters in 1934. Het Van Eyckjaar leek kunstkenner en docent schilderkunst Patrick Huybrechts het ideale moment om het verhaal van de diefstal en het onderzoek naar de daders te vertellen aan het grote publiek. Het resultaat is een podcast dat in een origineel radiospel gegoten werd. Dialogen verweven met muziek geven alles een filmisch karakter. En niemand minder dan acteur Vic De Wachter neemt de luisteraar mee op sleeptouw.

De zoektocht naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters houdt vandaag nog steeds heel wat mensen in de ban. Maar het verhaal van die kunstroof werd nooit ten gronde verteld voor een groot publiek. Patrick Huybrechts, maker van de podcast

“Het Lam Gods maakte een sterke indruk op me als kind. Tijdens mijn studies aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel ben ik me volledig gaan verdiepen in Van Eyck en zijn oeuvre”, vertelt Patrick Huybrechts. “De zoektocht naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters houdt vandaag nog steeds heel wat mensen in de ban. Het verhaal van die kunstroof werd echter nooit ten gronde verteld voor een groot publiek. Met de podcast wil ik daar nu verandering in brengen.”

In de podcast ‘De Rechtvaardige Rechters’ wordt dus het verhaal van de diefstal verteld maar ook de rol van de clerus, het gerechtelijk onderzoek dat helemaal niet vlekkeloos verliep en de onverwachte ontknoping. Het verhaal is dan wel opgenomen als podcast; het stuk werd wel opgevat als een ‘old school’ radio- of luisterspel. “De Diefstal van de Rechtvaardige Rechters is een verhaal over eerzucht, durf, hypocrisie en bedrog dat zich afspeelt in een herkenbare oer-Vlaamse context”, legt Huybrechts uit. “Dat wilde ik zo waarheidsgetrouw mogelijk overbrengen. Met mijn achtergrond als muzikant en professioneel verleden in de sector lag de keuze voor een klassiek radiospel voor de hand. Vic De Wachter geeft met zijn bekende stem een extra dimensie aan de podcast.”

De podcast ‘De Diefstal van de Rechtvaardige Rechters’ duurt 24 minuten en kan onder andere beluisterd worden via Spotify.