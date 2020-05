Kritiek op bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw: “Wij worden als eigenaars niet eens gehoord” Bart Kerckhoven

22 mei 2020

13u43 2 Sint-Pieters-Leeuw De eigenaars van gronden langs de Vogelzangbeek roepen het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw op om De eigenaars van gronden langs de Vogelzangbeek roepen het schepencollege van Sint-Pieters-Leeuw op om de geplande bouwstop niet door te voeren. Een verkaveling op een deel van hun grond kan daardoor niet gerealiseerd worden. “Het project wordt van tafel geveegd”, klinkt het. “En dat zonder dat we gehoord werden.” Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) plant volgende week een gesprek met de mensen.

Zes eigenaars van gronden langs tussen de Brusselbaan en de Vogelzangbeek ondertekenden een open brief aan het college. Ze maken zich zorgen over de beslissing van het college om een bouwstop tot 2025 in te voeren. “We zijn natuurlijk ook voorstander van meer groen”, zegt Bert Devos, één van de eigenaars. “Maar het gaat hier wel om onze privé-eigendommen die wij aan een ontwikkelaar verkopen zodat er een project met tweeëntwintig eengezinswoningen, één meergezinswoning en een park kan komen. Twintig procent van het project wordt openbaar groen dat toegankelijk zal zijn voor alle inwoners. Dat is vandaag niet het geval. Er komt dus meer groen bij waar iedereen van kan genieten, zoals op de foto te zien is. Tegelijk sluit het ook aan bij de rest van de wijk en het is woonuitbreidingsgebied. Al anderhalf jaar werkt de ontwikkelaar aan de plannen. Nu is het plots onmogelijk geworden.”

Als het gemeentebestuur plots alles van tafel veegt verwachten wij op z’n minst een gesprek met de betrokkenen en een gegronde argumentatie. Getroffen eigenaars

Het financiële argument weegt volgens Devos niet eens zo hard door. “We hebben jaren kunnen genieten van een grote tuin maar nu de kinderen het huis uit zijn en we wat ouder zijn is het onderhoud zwaar geworden. Daarom kozen we voor die verkoop. We waren zeker niet op geld uit.”

Het project dat op tafel ligt past volgens de eigenaars ook volledig in de visie van de Vlaamse Bouwmeester. “Als het gemeentebestuur dat plots van tafel veegt verwachten wij op z’n minst een gesprek met de betrokkenen en een gegronde argumentatie”, luidt het in de open brief.

De brief werd donderdag overgemaakt aan het schepencollege. “We vragen in de eerste plaats dat het college ook eens naar ons luistert voor er definitieve beslissingen worden genomen”, zegt Devos.

Dialoog

Burgemeester Luc Deconinck (N-VA) laat weten dat hij openstaat voor dialoog. “Uiteraard zullen wij ingaan op de vraag om een gesprek van de betrokken eigenaars en promotor”, zegt Deconinck. “We begrijpen dat ze ontgoocheld zijn omdat die verkaveling inderdaad door de geplande bouwstop getroffen wordt. Wij stellen hun argumenten zeker op prijs en wille ook hun bezwaren kennen. We plannen daarom voor volgende week een gesprek.”

Volgende week donderdag zal de gemeenteraad beslissen over de bouwstop. Door in een resolutie de aanleg van wegen te weigeren naar gronden die nog nooit verhard of bebouwd werden wil de meerderheid die bouwstop in de praktijk brengen.

Bij de ontwikkelaar van de gronden, de Group Huyzentruyt, was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar.