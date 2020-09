Koper Nissan blijft achter zonder auto en 10.000 euro lichter: 8 maanden cel gevorderd voor verkoper Wouter Hertogs

29 september 2020

15u01 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw riskeert 8 maanden cel voor misbruik van vertrouwen. De man beloog de koper van zijn wagen en ging aan de haal mat 10.000 euro.

Op 13 december 2017 kocht het slachtoffer een Nissan van een kennis van hem. De man betaalde 10.000 euro in cash geld. De wagen zou wel nog eerst enkele herstellingen op kosten van de verkoper ondergaan in een garage te Sint-Pieters-Leeuw. Toen de koper de wagen daar ging ophalen, klonk het dat de rekening nog niet betaald was. Hij contacteerde de verkoper die hem verzekerde dat alles in orde zou komen. “Enkele weken later ging hij dan terug om zijn wagen te halen, maar toen bleek de bank deze in beslag te hebben genomen”, aldus het parket. “De verkoper beloofde hierop de 10.000 euro terug te geven maar dit is nooit gebeurd.” Daarom werd de man vervolgd voor misbruik van vertrouwen. Zelf kwam hij niet opdagen naar de zitting. Uitspraak volgt op 27 oktober.