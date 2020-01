Kogel door de kerk: Vlezenbeekse Ave Mariabasisschool krijgt autovrije buurt Bart Kerckhoven

22 januari 2020

12u26 0 Sint-Pieters-Leeuw De buurt van de Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek wordt vanaf 1 september autovrij. Het proefproject dat enkele maanden geleden uitgetest werd zal nu definitief uitgerold worden.

““De eerste aanvraag van directie en schoolbestuur dateert van september vorig jaar”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “We kozen bewust voor een traject van inspraak, testopstelling, evaluatie, nieuwe inspraak en tenslotte besluitvorming. Daardoor nam alles heel wat tijd in beslag. Maar zo worden ouders, kinderen, leerkrachten, schoolbestuur, buurtbewoners en het hele dorp betrokken. Die aanpak gaat hand in hand met het veilig maken van onze schoolomgevingen voor onze kleuters en kinderen.”

Maatregelen

Concreet zal er een schoolstraat ingericht met verzinkbare paaltjes aan het Dorp ter hoogte van de Schaliestraat en op de Laudinnestraat ter hoogte van de Schreinstraat. Tussen 8 uur en 9 uur is er een kiss & ride-zone op Dorp aan de bovenkant van de kerk. Het voetpad wordt verbreed op het kruispunt van Dorp en Schaliestraat en aan het kruispunt van de Laudinnestraat en Schreinstraat. In de Kamstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld van Postweg naar de Borrestraat. Ook in de Schreinstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Laudinnestraat naar de Postweg. Er wordt nog een dynamische zone 30 ingevoerd op de Vlezenbeeklaan rond een nieuwe voetgangersoversteek. Op de Postweg wordt aan de Kamstraat ook nog een zebrapad voorzien en de parking naast de school wordt heraangelegd.

“Na de testweek zijn er verschillende overlegmomenten geweest waar alle betrokken partijen hun opmerkingen konden doorgeven”, zegt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “Dit heeft geleid tot een aantal bijkomende maatregelen die niet alleen de dichte schoolomgeving, maar ook de brede schoolomgeving verkeersveiliger zal maken. Op deze manier willen we kinderen, ouders en grootouders motiveren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.”