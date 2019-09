KLJ en LG Vlezenbeek bundelen de krachten: Mosselfestijn moet geld opbrengen voor nieuwbouw Bart Kerckhoven

06 september 2019

10u39 0 Sint-Pieters-Leeuw De KLJ van Vlezenbeek en de Landelijke Gilde slaan de handen in mekaar voor de organisatie van een mosselfestijn. Met de opbrengst wil de KLJ een nieuwbouw zetten in de pastorietuin.

De KLJ van Vlezenbeek telt momenteel al meer dan honderdvijftig leden. Ze zijn momenteel gehuisvest in containers die stilaan versleten zijn. Daarom wil de jeugdbeweging in de pastorietuin een eigen infrastructuur uitbouwen. Leden van de leiding en oud-leiding hebben zich verenigd in de werkgroep ‘KLJ bouw’. Er werden al verschillende initiatieven en activiteiten georganiseerd om geld in het laatje te brengen voor de bouw van nieuwe lokalen. De Landelijke Gilde van wil nu ook zijn steentje bijdragen. Daarom slaan beide verenigingen de handen in mekaar met de organisatie van een eerste mosselfestijn. De opbrengst gaat dus integraal naar de bouwplannen van de KLJ. Naast verse mosselen staat er ook vol-au-vent op het menu. Iedereen is van welkom op zaterdag 7 augustus vanaf 17 uur tot 21 uur en op zondag 8 augustus van 11 uur tot 15 uur in de schuur van Bart Keymolen op de Konijnestraat 86 in Vlezenbeek.