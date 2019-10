Kleuters Puur Natuur verhuizen van versleten schooltje naar nieuwe lokalen Bart Kerckhoven

13 oktober 2019

18u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Puur Natuur was ooit het kleinste schooltje van de provincie dat moest vechten voor het voortbestaan maar vandaag is het opnieuw een bloeiend buurtschooltje. De school verhuisde van een versleten gebouw in Oudenaken naar een vernieuwbouw in Sint-Laureins-Berchem en telt nu veertig kleuters.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw opende zondag officieel de nieuwe vestiging van Puur Natuur in Sint-Laureins-Berchem. In een gebouw dat ooit al dienst deed als gemeenteschool kunnen veertig kinderen terecht in de twee klasjes van juf Anke en Juf Ilse. “Achttien jaar geleden startte ik als juf in Puur Natuur”, vertelde juf Anke op de opening. “Jarenlang was er maar één klasje en dat was best fijn voor de kinderen maar eerlijk gezegd was het soms wel eenzaam. Ik ben blij dat de gemeente besloot om Puur Natuur uit te breiden en in Sint-Laureins-Berchem een nieuwe vestiging inrichtte.”

Puur Natuur uitbreiden paste in de plannen van de gemeente om alle kinderen in de deelgemeenten de kans te bieden om in hun eigen dorp naar school te gaan. “Puur Natuur moest jaren vechten om te overleven”, weet schepen van Gemeentelijke Gebouwen Gunther Coppens (N-VA). “Het aantal zat altijd rond de twaalf kinderen. Intussen is het schooltje gegroeid maar het oude gebouw was echt versleten en dus leek het ons beter om hier Puur Natuur in onder te brengen. De kinderen hebben moderne lokaaltjes en een grote refter. De toiletten sluiten meteen aan op de klasjes en er is zelf een mogelijkheid om de douchen.”

Maar ook de verenigingen kunnen nog terecht in de gebouwen. Voor de komst van Puur Natuur was De Molenborre, waar de school nu haar intrek nam, ook een trefcentrum voor de verenigingen. “Zij kunnen kleine activiteiten blijven organiseren in het zaaltje en er is een vergaderzaaltje op de eerste verdieping”, zegt Coppens. “We vonden het wel belangrijk dat ook zij hier nog terecht konden.”

Schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V) is dan weer blij dat Puur Natuur de naam van de school alle eer aan doet. “Met een prachtige lindeboom voor de deur zit Puur Natuur opnieuw echt tussen het groen en dat heeft een meerwaarde voor de kinderen die hier school lopen. Dit schooltje is het perfecte voorbeeld van hoe we als gemeente het onderwijs in onze dorpen zien .Het hoeven niet altijd grote scholen te zijn, de kwaliteit en de omgeving waar ze zitten blijft even belangrijk dan het aantal plaatsen dat er voorzien is.”