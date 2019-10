Kleuters Jan Ruusbroec leven zich uit op de kermis dankzij traktatie van ouderraad Bart Kerckhoven

07 oktober 2019

Negentig kleuters van de vrije basisschool Jan Ruusbroec hebben zich kostelijk geamuseerd op de kermis die in Ruisbroek stond opgesteld voor het jaarmarktweekend. De kinderen werden door de ouderraad van de school getrakteerd op een paar ritjes op de kindermolen. De ouderraad organiseert het hele jaar door activiteiten om geld in het laatje te brengen voor zo’n acties. De kleuters vinden het alvast heel leuk als we op hun vrolijke snoetjes afgaan.